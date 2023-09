Je na roztrhanie. Mediálna hviezda Slovenského futbalového zväzu Simona Leskovská (32) má za sebou hektický týždeň. Najprv pre zväz pokrývala zápasy reprezentácie proti Portugalsku a Slovensku a hneď na to presedlala na svoju druhú kariéru. Ako modelka hviezdila na Bratislavských módnych dňoch.

Jej záber s Cristianom Ronaldom obletel celé Slovensko a i keď bola Simona verejnosti známa zo súťaže krásy či ako reportérka hokeja a futbalu, tak teraz okolo nej vypukol pravý ošiaľ. „Priznám sa, že som mala obrovské množstvo správ od mojich kamarátov, známych či sledovateľov. Na niektoré som doteraz nestihla odpovedať. Čo ma veľmi potešilo, tak 99% reakcií bolo pozitívnych. Hlavne muži to veľmi prežívali a pýtali sa ma, že aké to bolo sa s ním stretnúť. Chceli byť na mojom mieste. Nečakala som, že z toho bude taký veľký boom,“ povedala pre Šport24.sk Leskovská. Po odlete Ronalda a spol. naspäť do Portugalska zvodná reportérka odmakala ešte zápas proti Lichtenštajnsku, aby sa hneď na druhý deň mohla pripravovať na ďalšiu prácu. Ak vám padal zo Simony sánka pri jej práci okolo futbalistov, tak jej zábery z predvádzacieho móla vás úplne odrovnajú.