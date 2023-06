Priatelia a rodina ju odrádzajú, aby dala Neymarovi (31) košom. Brazílska modelka Bruna Biancardiová (28) však pod srdcom nosí jeho dieťa a chce s ním zostať pre „vyššie dobro“. Dokonca mu mala povoliť vyhľadávať sex s inými ženami, pokým je ona tehotná.

Päť mesiacov predtým, ako má Biancardiová termín pôrodu, videli Neymara v Miami v spoločnosti expriateľky Bruny Marquezinovej. S ňou chodil brazílsky futbalista najdlhšie – 5 rokov. Očividne je všetko v poriadku a táto správa nijako nezamávala ani jedným zo spomínanej trojice. Neymar totiž počas čakania na svojho druhého potomka môže flirtovať a mať sex s inými ženami.

Brazílsky magazín EM OFF vyšiel na svetlo sveta s tajnou dohodou medzi futbalistom a tehotnou modelkou: „Neymar a Bruna majú dohodu, ktorá mu dovoľuje miovať sa s inými ženami. Má to však niekoľko pravidiel. Nemôžu to byť prostitútky. Pri sexe musí používať kondóm a zakázané je aj bozkávanie.“ Magazín dokonca zistil, že hráč PSG navrhol Brune sex v trojici, ale keďže ona chcela, aby tretím bol muž, čo Neymar nedovolil, tak z dohody odstúpila.

V súkromnom živote kapitána Brazílie je, ako sa zdá, všetko po starom. Stále zostáva mužom, pri ktorom žiadna sukňa nie je v bezpečí. Po futbalovej stránke prežíva menšie zemetrasenie. Pred pár dňami sa mu páčil komentár k jeho klubu, že „je malý a bez histórie“. Za čo mu pod oknami parížskej vily protestovali urazení fanúšikovia.