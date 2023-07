Juraj Kucka si zrejme v dueli 1. predkola Ligy majstrov proti luxemburskému šampiónovi Swift Hesperange poriadne zavaril. Na konci prvého polčasu stratil nervy a pohryzol protihráča. Nebol však jediný.

Slovan nastúpil do zápasu proti Hesperange v pozícii jasného favorita. Na Tehelnom poli to mala byť jednoduchá záležitosť, no už od úvodných minút bolo zrejmé, že to „belasí“ nebudú mať vôbec jednoduché. Navyše, hostia sa prekvapivo dostali do vedenia už 22. minúte, keď sa z penalty presadil Dominik Stolz. Hoci domáci dokázali okamžite odpovedať a iba o 3 minúty neskôr vyrovnal Vladimír Weiss, tak celé úvodné dejstvo pôsobili hráči Slovana Bratislava nervózne, čo vyvrcholilo Kuckovým kurióznym zákrokom na protihráča Néga Ekofa.

"Chcel by som sa vyjadriť k včerajšej situácii a zároveň sa aj ospravedlniť celému tímu, klubu ŠK Slovan Bratislava a fanúšikom. Plne si uvedomujem chybu, ktorú som spravil a ktorá by sa nemala stávať, čím som oslabil mužstvo v ťažkom a dôležitom zápase. Nechal som sa zbytočne vyprovokovať súperom, ktorý na mne ležal, nechcel ma pustiť, štípal ma a doškriabal mi ruku do krvi. Avšak ani to neospravedlňuje moju následnú reakciu," citovala Kucko oficiálna webstránka Slovana.

Futbalový svet sa už však s podobnou kuriozitou stretol. Uruguajský hviezdny kanonier Luis Suarez hrýzol hneď trikrát. Tridsaťšesťročný útočník sa previnil takýmto nešportovým gestom v troch rôznych ligách, voči trom rôznym futbalistom. Samozrejme, spravodlivosť ho dobehla a za svoje činy dostal tvrdé tresty. Čaká podobný osud aj nášho reprezentanta? Viac sa dozviete v našej GALÉRII.