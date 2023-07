Argentínsky futbalista Mauro Icardi aktuálne zažíva ťažké obdobie. Jeho krásnej manželke Wande Naraovej lekári diagnostikovali zákernú chorobu.

Ešte koncom minulého roka to vyzeralo, že dvojicu čaká rozvod. Nakoniec sa dali opäť dokopy, avšak teraz čelia náročnej skúške. V stredu večer Wandu previezli do zdravotníckeho centra po tom, čo pocítila silné bolesti v žalúdku. Tamojší lekári jej na mieste vykonali všetky potrebné vyšetrenia. V piatok Argentínske média informovali, že pôvabnú polovičku futbalistu previezli do nemocnice v Buenos Aires, kde jej diagnostikovali zákernú leukémiu. "Podstúpi punkciu kostnej drene, aby sa definitívne diagnostikovalo to, čo je už známe, ale zatiaľ to zostáva utajené. Vanda už bola v kontakte s centrom, ktoré sa špecializuje na liečbu leukémie," Prezradili zdroje blízke Naraovej.

Icardi je pre diagnózu svojej manželky nútený zmeniť svoje plány. Ak predtým plánoval zostať v Galatasaray, teraz má v úmysle nájsť si klub v Serie A a svoju manželku previezť do Talianska, kde je podľa neho zdravotníctvo na vyššej úrovni. Viac sa dozviete v GALÉRII.