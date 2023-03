FOTO Kmotrík si užíva bohémsku dovolenku so sexi frajerkou: Žiadne leňošenie ale nečakajte

Slovan Bratislava skončil svoju tohtoročnú púť v pohárovej Európe v osemfinále Konferenčnej ligy po prehre na penalty s Bazilej FC. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší sa rozhodol, že si po nešťastnom vypadnutí užije pár dní voľna s jeho sexi frajerkou na luxusnej dovolenke.

Futbalisti Slovana Bratislava nepostúpili do štvrťfinále Európskej konferenčnej ligy. Vo osemfinálovej odvete podľahli na Tehelnom poli FC Bazilej po rozstrele zo značky pokutových kopov 1:4. Zápas sa po riadnom hracom čase a po predĺžení skončil nerozhodne 2:2. Rovnako 2:2 sa skončil aj prvý duel vo Švajčiarsku.



„Belasí“ si tak nesplnili sen a v pohárovej Európe na túto sezónu končia. S ťažkosťou nepostup niesli hráči, ale aj vedenie klubu. Generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší sa rozhodol, že si „vyvetrá“ hlavu na dovolenke. Do luxusu a exotiky išiel s jeho pôvabnou priateľkou Luciou Kačurovou. Bývalá Misska však ukázala, že to nemusí byť len o bohapustom luxuse a leňošení. VIAC SA DOZVIETE V GALÉRII