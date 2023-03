FOTO Kmotrík si so sexi frajerkou užíva Bazilej: Pozrite, čo vyvádzali v bare pred zápasom

Futbalistov Slovana Bratislava čaká už dnes od 21:00 úvodný osemfinálový zápas Konferenčnej ligy proti Bazileju. Vo Švajčiarsku nechýba ani generálny riaditeľ „belasých“ Ivan Kmotrík mladší, ktorý so sebou zobral aj svoju krásnu priateľku Luciu Kačurovú.

Slovenský futbalový majster sa dnes večer predstaví na horúcej švajčiarskej pôde. „Belasých“ v Bazileji nečaká nič ľahké. To aj napriek tomu, že Slovan sa v tejto sezóne Konferenčnej ligy s týmto súperom stretol už dvakrát a ani raz neprehral. Odvtedy už však ubehlo veľa času. Slovan Bratislava pricestoval do Bazileja už včera popoludní.



Z Bratislavy odletela družina trénera Vladimíra Weissa už o 13:00. V lietadle nechýbal ani staronový generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík mladší. Ten si na úvodný osemfinálový duel zobral aj veľkú podporu v podobe svojej krásnej priateľky Lucie Kačurovej. Párik si krátko po prílete vyrazil do miestneho tradičného baru. Neboli tam sami, ale s najbližšími kamarátmi. Večer si užili vo veľkom štýle a fanúšikovia im museli v dobrom závidieť. Bolo sa na čo pozerať.