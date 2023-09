Cristiano Ronaldo sa po takmer 18 rokoch vracia na Slovensko, aby spolu s portugalskou reprezentáciou odohral kvalifikačný zápas o postup na EURO 2024 v Nemecku. Kým dnes je najväčšia futbalová megastar, tak vtedy bol vychádzajúcou hviezdičkou, ktorej sa zapaľovali lýtka.

V 2005 mal Ronaldo za sebou už jedno z najväčších futbalových sklamaní v kariére, keď na domácich majstrovstvách Európy 2004 prehral vo finále proti Grécku 0:1. Rovnako za sebou mal aj niekoľko vzťahov, ktoré skončili krachom, ale počas zápasu na Tehelnom poli tvoril podľa portálu whodatedwho.com pár s o 9 rokov staršou televíznou moderátorkou Merche Romero. Bola to jedna z mála žien, s ktorou sa Ronaldo ukázal na verejnosti či dovolenke. Spolu randili 20 mesiacov a rozišli sa v septembri 2006. Dôvod? Vzťah nedostal požehnanie od Ronaldovej mamy Dolores. „Keby nebol futbalista, tak som si istá, že by s ním nechodila,“ vykričala do sveta Dolores Aveiro. Andorčanka už v tom čase bola vdova a po dovolenke v 2006 sa rozišli. Ronaldo sa bál, že zhýralý život jeho priateľky by mohol poškodiť jeho imidž. Náhradu za mladíka si rýchlo našla v náručí modela Valtera Carvalha. Romero však často spolupracovala so sestrami Ronalda Elmou a Katiou pri módnych prehliadkach. V 2021 sa po 15 rokoch vrátila k vzťahu s Ronaldom: „Sľúbila som sebe, jemu aj jeho rodine, že nikdy o tom nebudem rozprávať. Zažili sme spolu niečo, niečo intenzívne a je fantastické sa obzrieť späť a povedať: To, čo sa stalo v mojom živote, bolo krásne! Spoznala som úžasného človeka, ktorý je najlepším hráčom na svete.“ Dnes moderátorke, ktorá našla pasiu v jedle a vo fitnes tiahne na päťdesiatku, ale stále vyzerá očarujúco i sexi a nebojí sa to ukázať.