Odohral životný zápas. Slovenský futbalista Róbert Boženík rozhodol dvoma gólmi o triumfe Boavisty Porto nad Benficou Lisabon 3:2 v pondelkovom zápase 1. kola Liga Portugal.

vadsaťtriročný útočník najprv v 55. minúte vyrovnal na 1:1, keď sa k nemu dostala odrazená lopta a poslal ju pohotovo do siete. V trinástej minúte nadstaveného času zabezpečil domácim víťazstvo nad úradujúcim majstrom. Boženík odohral za Boavistu celý zápas. Po víťaznom góle dostal žltú kartu za to, že si vyzliekol dres. Po stretnutí dostal cenu pre najlepšieho hráča zápasu. "Som veľmi šťastný. Bol to pre nás šťastný koniec, myslím si však, že sme si zaslúžili zvíťaziť," uviedol dvojgólový strelec v pozápasovom rozhovore pre Sport TV. Obrovskú radosť z jeho výkonu má určite aj jeho priateľka Alexandra, ktorá slovenského futbalistu sprevádzala aj v Rotterdame, kde boli z nej Holanďania paf a inak tomu nie je ani v Portugalsku.