Kariéru si razí v Latinskej Amerike. Sestra futbalistu Mareka Hamšíka Miška je manželkou bývalého Markovho spoluhráča Waltera Gargana. Uruguajčan sa po rokoch drenia európskych trávnikov vrátil do Južnej Ameriky, kde sa ak zo Slovenky stala celebrita.

Futbal je v juhoamerických štátoch náboženstvo. Fanúšikovia nosia hráčov na rukách, ale niekedy ich dokážu po sklamaní z výsledkov aj fyzicky napadnúť. Futbalisti sú pri tom najväčšie celebrity v krajine a to isté platí aj o ich najbližšej rodine. Walter Gargano šesť rokov obliekal dres Peňarolu, s ktorým získal päť ligových titulov Uruguaja. Na začiatku tohto roka 38-ročný záložník prešiel do uruguajského River Plate. Za ten čas si fanúšikovia obľúbili aj jeho manželku Mišku. Bývalá hádzanárka s ním vychováva troch synov a popritom sa stala obľúbenou influencerkou. Jej vtipné videá z rodinného prostredia si obľúbil celý svet. Aj na základe nich sa dostala do šoubiznisu v Uruguaji. Účinkovala napríklad v ich kuchárskej šou Master Chef. Najnovšie sa pochválila spoluprácou s prestížnou značkou oblečenia, ktoré boduje v celej planéte. Na spoločenský večer výrobcu oblečenia sa aj odvážne nehodila.