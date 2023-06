Anglický futbalový reprezentant Mason Mount ukázal svoju novú priateľku. Futbalista si s krásnou Američankou Claire Grossmanovou údajne užíval spoločné chvíle na dovolenke v Európe.

Stredopoliar Mason Mount sa vydal na dovolenku do Grécka na ostrov Hydra. Podľa dostupných informácií sa k nemu pripojila až z New Yorku jeho nová priateľka, modelka Claire. Dvadsaťštyriročný futbalista FC Chelsea sa o závideniahodné zábery z lode v Grécku podelil so svojimi fanúšikmi na sociálnych sieťach. "Clare a Mason sa v posledných mesiacoch veľmi zblížili. Majú veľa spoločných priateľov a záujmov. Obaja majú radi módu a a radi sa na sociálnych sieťach delia o svoje outfity z výletov v zahraničí," citoval portál The Sun zdroj blízky zaľúbenej dvojici.

O Mountove služby sa intenzívne zaujíma Manchester United, ktorý vo štvrtok poslal do Londýna už tretiu ponuku. Chelsea však ponuku v hodnote 55 miliónov libier odmietla a požaduje minimálne 58 miliónov plus ďalších sedem v bonusoch. Podľa viacerých britských médií je však Mason pripravený pripojiť sa k "červených diablom". Angličanova zmluva v kabíne "The Blues" vyprší v lete 2024. V drese Chelsea doposiaľ odohral 195 zápasov, v ktorých dokázal streliť 33 gólov.