BRATISLAVA – Sestra nášho legendárneho futbalistu Marka Hamšíka pred týždňom po takmer roku priletela so svojimi synmi na Slovensko. Miška Gargano si po príchode z Uruguaja neužívala rodinnú pohodu v luxusnej vile svojho brata neďaleko Banskej Bystrice príliš dlho. S kamarátkou odleteli do Talianska.

Michaela Gargano žije dlhé roky so svojim manželom Walterom v Uruguaji, ktorého je táto juhoamerická krajina rodiskom. Sestra nášho ikonického futbalistu má s bývalým Hamšíkovým spoluhráčom z SSC Neapol troch synov. Ako už bolo spomenuté, tak atraktívna Miška žije so svojou krásnou rodinkou tisícky kilometrov od svojej domoviny. Na Slovensko chodí len veľmi sporadicky a ten čas po takmer roku nastal minulý týždeň v pondelok.



Bez svojho manžela, ale za to so svojimi synmi priletela Miška do Viedne. Na letisko si Garganovcov prišli vyzdvihnúť Renáta Hamšíkova a Ray Hamšík. Následne sa spoločne pobrali do Banskej Bystrice. Dni plné radosti si následne všetci užívali v Banskej Bystrici a najmä vo vile Marka Hamšíka. Dlho však neostali pokope. V piatok totiž atraktívna Miška odletela bez svojich ratolestí do Talianska. Na sociálnych sieťach sa pochválila tým, že si na krásnej Sicílii užíva dámsku jazdu s jej takisto pohľadnou kamarátkou.Viac uvidíte v galérii