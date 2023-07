BANSKÁ BYSTRICA – Sestra nášho legendárneho futbalistu Marka Hamšíka trávi už niekoľko týždňov doma na Slovensku. Miška Gargano si po príchode z Uruguaja užíva rodinnú pohodu v spoločnosti svojich najbližších v Banskej Bystrici. Čoskoro sa však už chystá aj s deťmi za manželom do Uruguaja a s domovinou sa rozlúčila vo veľkom štýle.

Michaela Gargano žije dlhé roky so svojim manželom Walterom v Uruguaji, kde spoločne vychovávajú svojich troch synov. Na Slovensko chodí len veľmi sporadicky a ten čas po takmer roku nastal pred niekoľkými týždňami. Miška pricestovala do svojho rodiska začiatkom júla bez manžela, ktorý si plní klubové povinnosti. Sestra našej futbalovej ikony si chvíle na Slovensku užila vo veľkom štýle.



Trávila ich v spoločnosti svojich najbližších, ktorí mali z jej prítomnosti veľkú radosť. Svojim synom ukázala krásne miesta a urobili si viacero výletov. Garganovej pobyt na Slovensku sa však chýli ku koncu a čoskoro sa vracia do Uruguaja. Pred odletom sa však energická sestra Marka Hamšíka stihla rozlúčiť vo veľkom štýle. Najskôr si urobili veľkú rodinnú grilovačku a o niekoľko hodín na to sa vybrali na veľkolepú párty. Viac uvidíte TU