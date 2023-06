Ikona slovenského futbalu Marek Hamšík odohral včera za turecký Trabzonspor posledný zápas vo svojej hviezdnej kariére. K výhre svojho tímu 5:1 nad Alanyasporom prispel gólom. Najväčšie veci sa však začali diať, keď „Hamšo“ odchádzal z trávnika a lúčil sa s fanúšikmi.

Tridsaťpäťročný slovenský stredopoliar zaznamenal víťazný gól duelu, keď v 24. minúte zápasu premenil za stavu 1:1 nariadený pokutový kop. Pre Hamšíka to bol tretí ligový presný zásah v prebiehajúcej sezóne. Viac ich však už nepridá. Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie sa totiž vo včerajšom zápase rozlúčil so svojou bohatou a úspešnou kariérou.



V súboji s Alanyasporom sa v 61. minúte porúčal z trávnika za obrovského aplauzu tisícok fanúšikov Trabzonsporu, spoluhráčov, protihráčov či realizačných tímov. Skátka každý, kto bol na štadióne Markovi Hamšíkovi vzdal úctu a rešpekt. Nášmu dlhoročnému kapitánovi reprezentácie sa schádzalo z trávnika len veľmi ťažko. Napokon ho to dojalo k slzám. Bol to pre neho emočne veľmi ťažký moment.