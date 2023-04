FOTO Hamšík investoval do svojej pýchy ťažké prachy: Pozrite, čo je s jeho luxusným kaštieľom

BRATISLAVA – Z nášho legendárneho futbalistu Marka Hamšíka sa už počas aktívnej hráčskej kariéry stal úspešný podnikateľ. Jednou z nehnuteľností, do ktorej investoval veľké peniaze je kaštieľ neďaleko Banskej Bystrice. Boli sme sa pozrieť na to, v akom stave sú rekonštrukčné práce.

Priezvisko Hamšík sa okrem futbalu spája aj s jeho značkou vína, futbalovou akadémiou, skákacou arénou pre rodiny s deťmi. Náš futbalista pritom nezaháľa ani na trhu s realitami. Markovi výraznou mierou pomáha s biznis aktivitami jeho otec Richard, ktorý dohliada na podnikanie. Aspoň do tej doby, kým náš hviezdny stredopoliar neskončí s aktívnou kariérou.



Bývalý kapitán našej futbalovej reprezentácie navyše v roku 2019 investoval ďalšie veľké peniaze do historickej budovy zo 16. storočia. V obci Vlkanová neďaleko Banskej Bystrice Hamšík kúpil kaštieľ. Ten krátko po jeho odkúpení začal rekonštruovať. V prácach sa pokračovalo aj počas Covidu. Boli sme sa pozrieť teda na to, ako sú na tom momentálne stavbári a ako vyzerá luxusný kaštieľ. Ostali sme však nemilo prekvapení.