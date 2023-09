Slovenským futbalistom sa v pondelkovom zápase kvalifikácie na majstrovstvá Európy 2024 podarilo skórovať expresne rýchlo hneď trikrát. Dávid Hancko otvoril skóre už v 10 sekunde a priblížil sa tak svetoznámym strelcom, ktorým na gól stačilo taktiež len pár sekúnd.

Zápas proti Lichtenštajnsku si budú fanúšikovia pamätať ešte dlhé roky. Dávid Hancko otvoril skóre kvalifikačného duelu na EURO 2024, keď skóroval už v desiatej sekunde. Náš obranca stanovil nový rekord najrýchlejšieho gólu reprezentácie. Na 25-ročného rodáka z Prievidze nadviazal hneď v tretej minúte Ondrej Duda a súpera zaklincoval tretím gólom Róbert mak len o tri minúty neskôr. Slovenskej reprezentácii tak na triumf 3:0 nad Lichtenštajnskom stačilo iba šesť minút. Expresne rýchle góly sú vo futbale prevažne raritou, ktorá však priaznivcov vždy zaručene pošle do "varu". Do histórie svetového futbalu sa zapísalo hneď viacero hráčov, ktorí dokázali doniesť loptu do siete takmer okamžite po príchode na trávnik. Presvedčte sa o tom v našej GALÉRII.