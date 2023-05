Údajná kríza vo vzťahu je zažehnaná. Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez utvrdili fanúšikov, že žiadny dráma neexistuje a naďalej žijú spoločný harmonický život.

Správy o ich údajnej kríze obleteli médiá po celom svete, no zdá sa, že to bol len jeden veľký výmysel. Portugalská televízia CMTV priniesla správy, že Ronalda už unavuje životný štýl Georginy, ktorá vraj trávi nonstop čas v nákupných centrách a len utráca a utráca peniaze. Argentínčanka na klebety krátko zareagovala na sociálnej sieti, keď odkázala: „Závistlivci si vymýšľajú, klebety sa šíria a idiot tomu verí.“

To, že si argentínska rodáčka rada užíva luxus, nie je nič nové. Či by to mal byť však dôvod na rozchod hviezdneho páru, to je asi nepravdepodobné. To, že miluje svoj komfort potvrdila aj najnovšími zábermi z bazénu v sídle, v ktorom s Cristianom aktuálne žijú. Jej bujný dekolt dala do popredia a nehanbila sa ukázať ani svoju dokonalú postavu. VIAC SI POZRITE TU!