Ana Maria Markovic nepochybne patrí medzi futbalistky, ktoré neprehliadnete. Prívlastok najkrajšia na svete ju už však začína unavovať.

Ana Maria sa narodila v chorvátskom meste Split. Jej najväčšími idolmi sú Luka Modrič a Cristiano Ronaldo. Oboch oceňuje predovšetkým za prístup k futbalu. "Medzi ženami je veľa dobrých futbalistiek, no mojim idolom je Cristiano pre jeho disciplínu," uviedla v rozhovore v roku 2022.

Krásna blondína pôsobí vo švajčiarskom tíme Grasshopper. Za reprezentáciu debutovala v roku 2021. Vtedy sa dostala do povedomia širokej verejnosti. Spočiatku to videla ako pozitívnu vec, no s odstupom času jej označenia ako najkrajšia futbalistka na svete začínajú liezť na nervy.

Modelkou by byť nechcela aj napriek tomu, že má na to všetky predpoklady: "Radšej by som podpísala zmluvu s Chelsea, ako sa venovala modelingu," povedala v minulosti.

So slávou prišli aj momenty, ktoré by radšej vymazala. Muži jej na sociálne siete posielajú nechutné fotky a falošní manažéri sa ju snažia oklamať kadejakými zvrátenými ponukami. Keď o nej píšu, že je najsexi futbalistka na svete, nemá to rada a oveľa spokojnejšia by bola, keby sa radšej na ňu fanúšikovia prídu pozrieť, keď hrá a neriešia len jej dokonalé krivky. VIAC SI POZRITE TU!