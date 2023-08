Sklamanie. Slovenská atlétka Viktória Forster (21) opäť zlyhala na vrcholovom atletickom podujatí tejto sezóny. Po nevydarenej súťaži na ME U23 v Espoo sa jej nepodaril ani štart na svetovom šampionáte v Budapešti.

V behu na 100 m cez prekážky, na ktorý trénovala celý rok, nepostúpila ani do semifinále. V II. rozbehu obsadila predposledné 8. miesto časom 13,47 s. Za svojím najlepším časom sezóny 12,72 zo zlatého behu na univerziáde v Čcheng-tu výrazne zaostala, za čo ju kritizovali aj komentátori pretekov v priamom prenose. Chybu, ktorú spravili, skôr prirovnali k skratu a nie k začiatočníckemu prešľapu. Na to, aby sa kvalifikovala do semifinále, musela zabehnúť čas 2,92 sekundy.

„Neviem, čo sa tam stalo, a asi to ešte dlho nepochopím. Cítila som sa fakt dobre, cítila som, že to v tých nohách fakt je. A proste takáto chyba… nechápem,“ plakala po pretekoch atlétka. „V rozcvič­ke som sa cítila naozaj veľmi dobre. Aj nábeh na prvé dve prekážky už priamo na štadióne bol fakt veľmi dobrý. Ten môj beh bol taký, že sa dalo postúpiť, ale mi to nebolo súdené. Cítim sa prázdno. Po tej prvej prekážke som vedela, že je koniec, chcela som ešte zabojovať, ale to už bolo zbytočné,“ konštatovala Viktória Forster a naďalej si sypala popol na hlavu.

„Pokazila som preteky, na ktoré som sa najviac sústredila. Vedela som, že na to mám, a preto ma to mrzí viac ako neúspech v Espoo. Celú prípravu som trénovala na tieto dve podujatia a na tých najväčších vrcholoch sezóny to nevyjde… Vtedy to zamrzí najviac, lebo som pre to robila všetko. Je to veľké sklamanie. Chcem pretekať s tými najlepšími a každé preteky beriem rovnako vážne a chcem v nich podať čo najlepší výkon. Dnes mi to nesadlo,“ dodala smutne. VIAC SI POZRITE TU!