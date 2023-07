Fanúšikovia Barcelony na sociálnych sieťach ďakovali pôvabnej Gundoganovej manželke Sare, pretože vraj mala veľkú zásluhu na jeho prestupe z Manchestru City. Priaznivci katalánskeho klubu ju dokonca nazvali "kráľovnou".

Fanúšikovia Barcelony sa poďakovali manželke Ilkaya Gundogana po tom, ako sa objavili správy, že pomohla presvedčiť svojho manžela, aby podpísal zmluvu so španielskym majstrom. Španielske médiá tvrdia, že jeho manželka Sara Arfaoui, ktorá pôsobí ako modelka a televízna moderátorka údajne futbalistu prehovorila, aby sa pripojil práve k Barcelone. Týmto krokom a samozrejme, jej pôvabným zovňajškom si rýchlo našla obdiv tamojších futbalových priaznivcov.

Nemecký reprezentant bol intenzívne spájaný s odchodom do Arsenalu. Nakoniec sa 32-ročný stredopoliar dohodol s katalánskym gigantom, pričom do Španielska príde ako voľný hráč. S Barcelonou podpíše dvojročnú zmluvu s možnosťou predĺženia o rok. Jeho kontrakt s Manchestrom City vypršal na konci júna. Gundogan, ktorý prišiel do Anglicka v roku 2016 z Borussie Dortmund, sa významne podieľal na majstrovskej sezóne "Citizens". S anglickým klubom dokázal triumfovať v Premier League, Pohári FA i Lige majstrov, čím zaknihoval historický treble.