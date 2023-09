Futbalisti Spartaka Trnava sa opäť po piatich rokoch predstavia v skupinovej fáze európskej súťaže. No prvýkrát v Európskej konferenčnej lige. Už vo štvrtok večer ich čaká zápas na pôde bulharského Ludogorcu Razgrad.

Súboje s istanbulským veľkoklubom Fenerbahce si zopakuje po piatich rokoch, čakajú ho aj zápasy s dánskym vicemajstrom FC Nordsjaelland. "Skupina je to ťažká. Uvidíme, čo ukáže realita a na čo budeme mať. Zápasy si treba užiť," skonštatoval po žrebe tréner Spartaka Michal Gašparík.

Vo štvrtok 18:45 je naplánovaný výkop zápasu proti Razgradu v Huvepharma Aréne. Pre spartakovcov to nebude prechádzka ružovou záhradou. Ludogorec sa v uplynulom desaťročí stal hegemónom bulharského klubového futbalu. V roku 2012 prvýkrát zasadol na majstrovský trón a odvtedy na neho nikoho nepustil. Po zisku druhého titulu dokázal v roku 2013 vyradiť v druhom predkole Ligy majstrov Slovan Bratislava. Dvakrát sa dokázal dostať aj do skupinovej fázy Ligy majstrov a to v rokoch 2014 a 2016.

V Huvepharma Aréne budú bulharský tím tlačiť dopredu aj šarmantné polovičky domácich.