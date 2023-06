Majú po sezóne. Poslednými zápasmi tejto futbalovej sezóny boli asociačné termíny reprezentácií. Po nich sa futbalisti rozleteli do všetkých možných kútov sveta, aby si oddýchli a strávili viac času so svojimi polovičkami. Výnimkou nie je ani Marc Bartra, ktorý si voľno užíva po boku krásnej influencerky.

Útočiskom číslo 1 tohto leta slávnych športovcov sa stala Sardínia a letovisko Porto Cervo. Zamieril tam aj španielsky futbalista a idol Marc Bartra (32). Kariéra 32-ročného obrancu idem pomaly od desiatich k piatim. Žiaril v drese FC Barcelona, odkiaľ sa pobral do Dortmundu. Po dovch sezónach v Nemecku sa vrátil do Španielska do Betisu Sevilla. V poslednej sezóne bol spoluhráčom Mareka Hamšíka v Trabzonspore. Napriek klesajúcej tendencii kariéry je Bartra stále miláčikom Španielov a hlavne žien. Jeho potetované vyšportované telo bolo na Sardínii neprehliadnuteľné, ale totálne ho zatienila jeho priateľka influencerka Jessica Goicoechea, ktorá ani nepotrebuje horný diel plaviek.