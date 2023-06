Slovenský futbalista Marek Hamšík (35) vo štvrtok ohlásil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí aktívnu kariéru.

„Futbal bol moja láska, vášeň a práca, ktorej som vždy odovzdal všetko. Ďakujem všetkým klubom, v ktorých som pôsobil a ktorým som sa vždy snažil odovzdať svoje maximum,“ uviedol Hamšík. Reprezentačný rekordér začal s profesionálnou kariérou v drese Slovana odkiaľ putoval do Talianska. Po angažmáne v Brescii prestúpil do Neapola, kde sa stal ikonou. "Marechiaro" si vyskúšal aj dobrodružstvo v čínskom Daliane. Pôsobil tiež vo švédskom Göteborgu a momentálne hrá za turecký Trabzonspor. S ním získal vlani prvý domáci titul od roku 1984.

Marek sa počas kariéry mohol spoľahnúť na neustálu podporu rodičov: „Som na svojho syna nesmierne hrdá za to, čo dosiahol a ako sa presadil vo veľkom futbalovom svete. Je to obdivuhodné. Keby mi to niekto povedal pred dvadsiatimi rokmi, tak by som tomu ani neuverila,“ prezradila exkluzívne pre Šport24.sk Renáta Hamšíkova, keď sa dozvedela, že jej syn zavesí kopačky na klinec.

Krásne slová nášmu futbalistovi venovala aj jeho sestra Michaela, ktorá je vydatá za "Hamšovho" bývalého spoluhráča Waltera Gargana. V dojemnom vyznaní si zaspomínala, ako vyzeralo detstvo s Marekom, no zároveň mu zložila obrovskú poklonu za to, čo dokázal.