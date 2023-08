Bývalý kráľ a ikona futbalu Brazílčan Ronaldo si zaletel na španielsku Formenteru, na ktorej trávil slnečné dni vo spoločnosti svojej nádhernej priateľky Celiny Lock a najlepších priateľov.

Dvojnásobný víťaz MS Ronaldo počas svojej éry patril k najlepším futbalistom sveta. Počas svojej kariéry vystriedal tie najúspešnejšie kluby ako Real Madrid, Barcelonu, Inter Miláno i AC Miláno. Bol lídrom slávnych "Galacticos" a nebyť takého nešťastia na zranenia, tak by pravdepodobne vyhral Zlatú loptu určite viackrát ako iba dvakrát. Prekvapivo nikdy sa mu nepodarilo vyhrať legendárnu Ligu majstrov, no aj napriek tomu patrí medzi najväčšie futbalové legendy histórie. Na konci svojho pôsobenia v Reale mu diagnostikovali chorobu, ktorá mala vysoký vplyv na jeho váhu a postupne sa z Ronalda stal pomerne bacuľatá osoba a ani po 12 rokoch po skončení kariéry tomu nie je inak.

Posledné dni trávil spoločne so svojou priateľkou a partiou najbližších kamarátov na luxusnej Formentere, na ktorú každoročne zamieri niekoľko desiatok známych osobností. Fenomenálny Brazílčan ukázal, že chrbát a špeciálne trapézy má vo vynikajúcom stave, no problémom je stále to brucho. Naopak zažiarila jeho polovička Celina, ktorá ukázala skvelú postavu v krásnych bielych bikinách. Viac si pozrite v našej galérii!