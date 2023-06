Rotterdam - Finálový turnaj tretieho ročníka futbalovej Ligy národov 2022/2023 je na programe od stredy do nedele v Holandsku.

Domáca reprezentácia privíta v prvom semifinále Final Four v Rotterdame bronzových medailistov z minuloročného svetového šampionátu z Chorvátska (streda 20.45 SELČ), v druhom nastúpia Španieli proti úradujúcim majstrom Európy z Talianska v repríze rovnakej fázy z roku 2021 (štvrtok 20.45 h v Enschede).

Domáci výber má na svojom konte len jedinú veľkú trofej, keď v roku 1988 vyhral ME v Nemecku. "Oranjes" to túžia zmeniť na domácej pôde a odčiniť finálovú prehru z prvého ročníka, v ktorom nestačili na Portugalsko 0:1. Staronovým koučom sa stal Ronald Koemanm, ktorý nahradil Louisa van Gaala. "Proti Chorvátsku je to vždy ťažké. Je to naozaj silný tím a my budeme musieť byť čo najlepší, aby sme sa dostali do finále. Chorváti sú fyzicky odolní a hrajú na najvyššej úrovni. V roku 2019 sme sa dostali do finále. To sme prehrali a teraz máme doma príležitosť dosiahnuť ďalšie finále. Dúfajme, že tentoraz ho vyhráme," povedal Koeman podľa uefa.com. Holanďania pod súčasným trénerom síce prehrali úvodný duel B-skupiny kvalifikácie ME 2024 vo Francúzsku (0:4), no potom zdolali doma Gibraltár 3:0. V LN im nepomôžu pre zranenia útočník Memphis Depay ani obranca Matthijs de Ligt.

Mužstvo Zlatka Daliča sa prvýkrát dostalo medzi najlepšie štyri tímy, keď vyhralo svoju skupinu v konkurencii Dánska, Rakúska a obhajcov titulu z Francúzska: "Je to veľký úspech. V mužstve bolo niekoľko mladších hráčov, ktorí ukázali, že s nimi môžeme do budúcnosti počítať a že môžu byť oporami národného tímu." Chorváti si uvedomujú silu svojho súpera, ale chcú uspieť a získať trofej. "Čaká nás asi najťažší súper na turnaji a vypredaný štadión. Holandsko má nového trénera a fantastický tím, najmä v obrane. Sú veľmi silní a majú mladých hráčov. My však veríme nášmu mužstvu," skonštatoval Dalič. Ten môže počítať aj s kapitánom Lukom Modričom, ktorý sa rozhodol pokračovať v reprezentačnej kariére aj po MS v Katare.

Španieli ukončili pred dvoma rokmi taliansku rekordnú šnúru 37 zápasov bez prehry, keď ich zdolali na milánskom San Sire 2:1 a triumfovať chcú aj v Enschede. O titul už zabojujú pod vedením nového trénera Luisa de la Fuenteho, ktorý nahradil Luisa Enriqueho. Ten odstúpil po nečakanom osemfinálovom vypadnutí na MS s Marokom. "La Roja" však nevstúpila dobre ani do kvalifikácie ME 2024, keď po triumfe nad Nórskom (3:0), prehrala v Škótsku 0:2. "Uvedomujeme si, že máme šancu urobiť niečo historické. V semifinále nás čaká Taliansko, ktoré považujem za náročného súpera. Viem, že to nebude ľahká cesta, ale sme dobre pripravení prejsť ňou a postúpiť do finále," uviedol de la Fuente. V stretnutí nenastúpi pre zdravotné problémy Dani Olmo.

"Squadra azzurra" sa nekvalifkovala na MS v Katare, no v LN sa jej podarilo uspieť v náročnej skupine s Nemeckom, Anglickom a Maďarskom. Tím Roberta Manciniho sa tak druhýkrát za sebou dostal medzi najlepšie štyri tímy. "V prvom rade je to veľký úspech. V skupine sme mali dobré tímy, ale dostali sme sa ďalej a sme vo finálovej fáze. Rovnako ako aj ostatní súperi chcem vyhrať, no vieme, že to nebude ľahké. Musel som urobiť niekoľko rozhodnutí, ale všetci chlapci, ktorí sú tu, si to zaslúžia," zdôraznil Mancini. Súboj o 3. miesto a finále sa odohrajú v nedeľu 18. júna.