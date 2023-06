Praha 8. júna (TASR) - Futbalisti West Hamu vyhrali stredajšie finále Európskej konferenčnej ligy (EKL) a získali prvý európsky titul od roku 1965. Fiorentinu zdolali v pražskom Edene 2:1, víťazný gól strelil v 90. minúte Jarrod Bowen. "Kladivári" si tak zároveň zaistil miestenku v nadchádzajúcom ročníku Európskej ligy.

West Ham naposledy slávil úspech na európskej scéne v roku 1965, keď vyhral Pohár víťazov pohárov. V stredu získal vôbec prvú trofej od zisku Pohára FA v sezóne 1979/80. Životný úspech zaznamenal aj tréner David Moyes, ktorý prvýkrát v kariére priviedol tím k zisku pohárovej trofeje. Jeho tím viedol v zápase dohromady len zhruba štvrťhodinu - skóre otvoril z pokutového kopu v 62. minúte Said Benrahma. "Kladivári" tak neprehrali v tomto ročníku EKL ani jeden zápas, triumf neslávili len raz - v prvom štvrťfinále na pôde Gentu remizovali 1:1. Výhra mala navyše osobitnú príchuť pre českých hráčov Tomáša Součeka i Vladimíra Coufala.

Finále Európskej konferenčnej ligy:

AC Fiorentina - West Ham United 1:2 (0:0)

Góly: 67. Bonaventura - 62. Benrahma (z 11 m), 90. Bowen Rozhodovali: Del Cerro Grande - Cebrian, Porrasová (všetci Šp.), ŽK: Mandragora, Milenkovič, Amrabat - Benrahma, Aguerd, Bowen

Fiorentina: Terracciano - Dodo, Milenkovič, Ranieri (84. Igor), Biraghi - Amrabat, Bonaventura, Mandragora (90.+3. Barák) - Gonzalez, Jovič (45. Cabral), Kouame (62. Saponara)

West Ham: Areola - Coufal, Zouma (61. Kehrer), Aguerd, Emerson - Souček, Paqueta, Rice - Bowen, Antonio (90.+4. Ogbonna), Benrahma (76. Fornals)

Prvú strelu na bránu vyslal už v prvej minúte West Ham, s pokusom Antonia si Terracciano poradil. Následne sa ani jednej strane nedarilo vytvárať šance, skúsil to Gonzalez, no pokus útočníka Fiorentiny išiel vedľa. Najväčšiu príležitosť v úvodnej štvrťhodine si vybudoval West Ham, keď po dlhom pase z Coufalovho vhadzovania vystrelil z hranice šestnástky kapitán Rice a tesne minul ľavú žrď. Aktívna bola následne skôr Fiorentina, no brankár Areola najprv zneškodnil center, Emerson zlikvidoval nádejný únik Doda a v pokutovom území sa nepodarilo presadiť Jovičovi. Útočiť začal opäť aj West Ham a po polhodine hry si pýtal priamy kop z hranice šestnástky Benrahma, videl však žltú kartu za simulovanie. Duel následne poznačilo správanie fanúšikov anglického klubu, ktorí zasiahli plastovými pohármi kapitána Biraghiho. Zranenie si vyžiadalo aj malé ošetrenie. K niekoľkým štandardným situáciám sa dostal ešte West Ham, no bránu neohrozil. Gól Joviča v nadstavení, keď poslal loptu do prázdnej brány, neplatil pre ofsajd. Ten potvrdil aj systém VAR.

Srbského kanoniera nahradil v polčase Cabral, najlepší strelec tohto ročníka EKL. Jeho tím začal po prestávke aktívne, šance mohli vypracovať Dodo či Kouame. Hru následne prerušovali fauly, Aguerd videl žltú kartu po súboji s Gonzalezom. Coufal skúsil prekonať obranu Fiorentiny dlhými loptami - po takomto pokuse prišlo aj k ruke Biraghiho v šestnástke, ktorú potvrdil VAR. Z pokutového kopu skóroval Benrahma, Terracciano neodhadol jeho zámer a išiel do opačnej strany. "Kladivári" vyvíjali tlak aj po góle, ich brankára však zaskočil Bonaventura. Ten si dokázal poradiť v skrumáži po prihrávke Gonzaleza a strelou k vzdialenejšej žrdi vyrovnal. O päť minút neskôr tesne minul Mandragora, ktorému nabil spätnou prihrávkou Cabral. K strele z blízka sa na druhej strane dostal Souček, ktorého pokus zneškodnil Terracciano. Stredopoliar o chvíľu zakončil hlavou, no o víťazný gól sa postaral Bowen, ktorého vysunul do úniku Paqueta.

hlasy po zápase /zdroj: DPA, AFP, football-italia.net, iDnes.cz/:

David Moyes, tréner West Hamu: "Boli to dve neuveriteľné sezóny. Vlani sme vyhrali skupinu a dostali sa do semifinále, v tejto sezóne sme opäť vyhrali skupinu, nenašli premožiteľa a triumfovali vo finále. Je to neskutočný úspech takýmto spôsobom si počínať v pohárovej Európe. Mal som to šťastie, že môžem pracovať s fantastickou skupinou hráčov a som v klube, ktorý ma neuveriteľne podporuje."

Jarrod Bowen, strelec víťazného gólu West Hamu: "Sníval som, že skórujem. Ale víťazný gól v poslednej minúte, myslel som si, že sa rozplačem. Ja ani tím sme nemali najlepšiu sezónu, takže som momentálne v oblakoch. Nabiehate si desaťkrát, vyjde to raz. Cítil som sa sebaisto a po góle som nevedel, čo mám robiť. Bol to najväčší zápas v mojej kariére."

Declan Rice, stredopoliar West Hamu: "Som stále v šoku. Je to neuveriteľné. Milujem tento klub, dal mi veľmi veľa. Prejavili o mňa záujem iné tímy, uvidíme, čo z toho bude, kto vie..."

Tomáš Souček, stredopoliar West Hamu: "Je to tu v Edene ako z rozprávky. V Slavii som bol 15 rokov, teraz som takmer štyri roky vo West Hame a všetko sa spojilo. Urobili sme tu zasa titul, zdvihli sme pohár. Nemôžem tomu uveriť, ako sa to zišlo. Ďalší splnený sen. Bol to najťažší zápas kariéry a najväčší úspech."

Vincenzo Italiano, tréner Fiorentiny: "Hrali sme dobre, mali sme šance a vyrovnali sme hneď po penalte, ktorá nás mohla zlomiť. Hrali sme spôsobom, akým sa finále má hrať - trocha riskovania, no zápas bol z našej strany pod kontrolou. Na konci sme ho možno mali zastaviť aj za cenu faulu, no hlavne sme ho mali strážiť a získať pár metrov. Obaja stopéri musia mať oproti súperom navrch. Igor nastúpil chvíľu predtým, bol svieži a mohol bežať oveľa rýchlejšie."