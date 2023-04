New York - Americký basketbalista Kevin Durant podpísal doživotný sponzorský kontrakt s firmou Nike. Pred ním takéto zmluvy uzavreli Michael Jordan a LeBron James.

Dvojnásobný šampión NBA spolupracuje s firmou od svojej nováčikovskej sezóny z roku 2007. "Je skutočná česť byť spojený na život s Nike," napísal na sociálnych sieťach.

Tridsaťštyriročný krídelník prestúpil v prebiehajúcej sezóne z Brooklynu do Phoenixu a v ročníku mal priemer 29,1 bodu na zápas. So Suns sa prebojoval v tejto sezóne do druhého kola play off, v ktorom narazia na Denver. Informovala agentúra AFP.