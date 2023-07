Futbalisti DAC Dunajská Streda triumfovali v úvodnom domácom zápase 1. predkola Európskej konferenčnej ligy nad Dila Gori 2:1. Odveta je na programe o týždeň 20. júla v Gruzínsku.D

DAC už v druhej minúte pohrozil, keď priamy kop zahrával z 24 metrov Kalmár, loptu však poslal do rúk brankára. V 12. minúte hosťujúci Paruvala zo 17 metrov technickou strelou trafil tesne nad. Na konci prvej polhodinky DAC pohrozil dvakrát. Najprv Andzouanova lopta z ostrého uhla letela tesne vedľa, o minútu neskôr aj Pintova šanca skončila u brankára Kucherenka. Aj keď boli hráči gruzínskeho mužstva aktívnejší, držali loptu viac na kopačkách, efektívnejší v koncovke bol DAC. V 33. minúte aj otvoril skóre zápasu. Po peknej akcií najprv z blízka pohrozil Krstovič, loptu brankár vyrazil, odrazenú loptu však poslal Kalmár na hlavu Trusu, ktorý trafil do siete – 1:0. O tri minúty neskôr DAC opäť udrel. Žlto-modrí získali loptu v strede poľa, Káčer našiel na ľavej strane nabiehajúceho Ramadana, ktorý peknou strelou poslal loptu do brány – 2:0. V 40. minúte sa nebezpečnou strelou sa blysol aj Krstovič, ale Kucherenko stihol zakročiť. Hostia potom znížili, keď Kovtaľuk dostal výbornú loptu za obranu, z ostrého uhla z hranice päťky trafil do siete. V nadstavenom čase mohol Kalmár zahrával priamy kop, jeho strela skončila na brvne.

Prvých dvadsať minút v druhom polčase sa bojovalo hlavne medzi šestnástkami, bez výraznejších šancí. To prinieslo viac nepresností a menej šancí na oboch stranách. Kým v prvom polčase boli aktívnejší hostia, v druhom dejstve iniciatívu prebrala Dunajská Streda, ale bez gólového efektu. V 76. minúte Krstovič sklepol loptu Vitálisovi, jeho strelu však brankár kryl. V nadstavenom čase mohol pridať tretí gól Gavrič, ktorý dostal výbornú loptu pred bránu, ale hosťujúca obrana v poslednej sekunde zakročila. V poslednej minúte nadstaveného času bravúrne zakročil brankár Petráš, ktorý zneškodnil strelu Galeho.