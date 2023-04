Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) ho potrestala za porušenie etického kódexu o bezúhonnosti, stávkovaní a manipulácii súťaží.

Srbský basketbalista Saša Avramovič, ktorý od roku 2016 hrával na Slovensku za Iskru Svit, dostal doživotný zákaz činnosti od FIBA. Medzinárodná basketbalová federácia ho potrestala za porušenie etického kódexu o bezúhonnosti, stávkovaní a manipulácii súťaží. Do 14 dní má ešte šancu sa odvolať.

Avramovič prišiel na Slovensko v roku 2015. Jednu sezónu pôsobil v tíme KB Košice, následne sa presunul do Svitu, za ktorý hral v siedmich ročníkoch. V roku 2018 dostal ocenenie pre najužitočnejšieho hráča slovenskej najvyššej súťaže. Na palubovkách Slovenskej basketbalovej ligy sa prestal objavovať pred Vianocami, keď už mu pozastavili činnosť pre vyšetrovanie.

"Je nám ľúto, že sa podozrenia potvrdili, ale je vidno, že FIBA pristupuje k integrite v basketbale s najvyššou vážnosťou. Verím, že táto sankcia odradí všetkých možných manipulátorov zápasov od ich aktivít. V konečnom dôsledku to bude pre ligu lepšie, keďže aj v minulosti sa hovorilo o viacerých hráčoch, ktorí participovali na podobných aktivitách, či už to bola ich iniciatíva, alebo iniciatíva organizovaných skupín, ktoré existujú a vo veľkej miere ovplyvňujú zápasy cez hráčov, rozhodcov a podobne. Z pohľadu SBA už prebehli školenia ohľadom integrity a stávkovania pre slovenských reprezentantov a reprezentantky do 16 rokov a počas leta budeme robiť semináre pre ostatné vekové kategórie," povedal vo vyhlásení pre basket.zoznam.sk generálny sekretár Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) Andrej Kuffa. Informácie pochádzajú aj zo stránky basketliga.sk.