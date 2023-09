Dbá na každý detail. Nevídaná vychytávka hviezdneho Haalanda: Spí so zalepenými ústami

To, že dbá na každý detail na ihrisku, ale najmä mimo neho, je o ňom známe. Erling Haaland dokonca spí so zalepenými ústami.

Životospráva nórskeho futbalového bombardéra je hotová veda. Kontroluje si jedálniček, rád konzumuje stejky, hovädzie srdce a pečeň, homáre, ustrice či mlieko so špenátom. Zaujímavosťou je, že mlieko, ktorého každý deň vypije naozaj veľké množstvo, si necháva voziť letecky z nórskeho mesta Bryne od kravy z malej mliekarne. Na pitie si dáva Haaland filtrovanú vodu.

„Starám sa o svoje telo. Najdôležitejšie je jesť kvalitné jedlo, podľa možností čo najlokálnejšie,“ vyhlásil futbalista. Okrem stravy však rieši aj spánok. Nór v podcaste Logana Paula Impaulsive prezradil, že tri hodiny pred spaním používa okuliare na modré svetlo a počas spánku má zalepené ústa, aby zlepšil dýchanie nosom.

„Myslím, že spánok je najdôležitejšia vec na svete. Aby sa mi dobre spalo, mám modré okuliare, ktoré tlmia všetky signály v spálni. Robiť malé veci každý deň po dlhšiu dobu sa naozaj vyplatí. Spím so zalepenými ústami, mali by ste to tiež skúsiť. K tomu mám doma saunu, ktorú využívam takmer každý deň. Či už klasickú, alebo parnú.“

Prelepené ústa nedávno riešili novinári aj v prípade svetovej tenisovej jednotky Igy Swiatekovej. Tá používala lepiacu pásku počas tréningu. „Nižšie hladiny kyseliny, zvýšený prah laktátu a nižší počet bielych krviniek, čo má za následok, že je imunitný systém menej zaťažený. To sú len niektoré z výhod dýchania nosom. Efektívne dýchanie pomáha zlepšiť výkon športovca,“ ozrejmil na Twittri Jeffrey Boadi, nutričný špecialista.