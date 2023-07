Bratislava - Domáci triumf 2:1 je pre futbalistov Dunajskej Stredy pozitívny signál do odvety v 1. predkole Európskej konferenčnej ligy. V Gruzínsku ich však vo štvrtok proti FC Dila Gori nečaká ľahká úloha, súper DAC-u pred týždňom ukázal veľkú kvalitu. Víťaz dvojzápasu narazí v nasledujúcej kvalifikačnej fáze na ukrajinský tím FC Vorskla Poltava.

Mužstvo trénera Adriána Guľu viedlo v domácom zápase 2:0, no po góle hostí v závere polčasu bol výsledok až do konca otvorený. Gruzínci mali blízko k vyrovnaniu, ale slovenský tím si jednogólový náskok udržal. "Určite sme radi za víťazstvo. Získali sme zároveň veľa dôležitých informácií o súperovi, ktoré nám pomôžu do odvety. Vedeli sme, že nás nečaká nič jednoduché, gruzínsky tím ukázal svoju kvalitu. Do odvety ideme s cieľom zvládnuť tento súboj. Dáme do toho všetko," povedal pre klubový web DAC-u stredopoliar Milan Dimun.

Klub z Gori ukázal najmä svoju technickú vyspelosť, jeho hráči boli silní na lopte a nebezpeční v protiútokoch. "Tréneri nás upozorňovali na to, že vedia hrať futbal a sú dobrí s loptou, čo sa aj potvrdilo. Myslím si, že v určitých fázach sme dokázali eliminovať tieto ich silné stránky a verím tomu, že po dôkladnej analýze súpera a perfektnej príprave zvládneme aj odvetu vonku a postúpime," zaželal si Dimun.

Proti Gori si v roku 2021 zahrala v 1. predkole EKL Žilina. Po hladkom triumfe 5:1 a prehre 1:2 v odvete si "šošoni" zabezpečili postup do 2. predkola. Teraz chce ich výkon zopakovať aj DAC. "Proti gruzínskemu súperovi som doteraz ešte nehral. Gruzínsky futbal v poslednom období napreduje, aj na Majstrovstvách Európy do 21 rokov dosiahli pekný výsledok, keď vyhrali veľmi ťažkú skupinu. V dnešnej dobe už každý európsky súper vie hrať futbal, myslím si však, že máme vyššiu kvalitu. Verím, že to aj ukážeme na ihrisku a vybojujeme postupový výsledok," vyhlásil 26-ročný stredopoliar.

Viacerí hráči Dunajskej Stredy nemajú skúsenosť s gruzínskym futbalom a nevedia, čo na horúcej pôde súpera môžu očakávať. "Nechám sa prekvapiť. Gruzínski fanúšikovia sa ukázali aj minulý rok proti Slovanu, takže vieme, že nás tam nečaká nič ľahké a príjemné. O tom je futbal, musíme sa s tým vysporiadať, pozerať len na seba a zápas zvládnuť," uzavrel Dimun.

Odvetný zápas 1. predkola EKL

štvrtok 20. júla 19.00 SELČ /štadión Tengiza Burjanadzeho, Gori/

FC Dila Gorii - DAC Dunajská Streda, rozhodujú: Ante Čulina - Luka Pušic, Dario Kolarevič (všetci Chorv.) /prvý zápas 1:2/

predpokladaná zostava DAC: Petráš – Pinto, Risvanis, Brunetti, Andzouana – Gavrič, Dimun, Kalmár – Trusa, Krstovič, Ramadan