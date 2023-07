Je to jednoducho záhada. Gabonský futbalista Guélor Kanga má čo vysvetľovať. V jeho živote sú totiž nezrovnalosti, ktoré vytvárajú mimoriadne bizarný dojem.

Kanga bol vždy hráč, ktorý budil pozornosť. Ako hráč Rostova ukázal prostredník fanúšikom, ktorí na neho pokrikovali rasistické urážky. Konflikt mal aj počas pôsobenia v Sparte Praha, na meno mu nevedel prísť športový riaditeľ Tomáš Rosický.

„Či je Kanga čierny, alebo biely, mi je jedno. Hlavné je, že to bol strašný debil. Je to najhorší charakter, aký som vo futbale videl. Prospechár, ktorému záleží len na sebe,“ povedal na rovinu Rosický.

Kanga si zarobil na problém aj pred dvomi rokmi. Prevalilo sa, že klamal o svojej národnosti, mene aj veku. Stanica Canal+ vtedy informovala, že Guélor Kanga, vlastným menom Kiaku-Kiaku Kianga, sa narodil konžským rodičom. Keď opustil túto krajinu, prijal občianstvo Gabonu a predpokladá sa, že si zvolil meno po svojom adoptívnom otcovi. Dôvodom bola futbalová kariéra, keďže sa snažil presadiť v tíme AS Mangasport Moanda, ale ten mal vyčerpaný limit pre cudzincov.

Počas posledných dvoch rokov sa na Kangu vznieslo niekoľko obvinení týkajúcich sa jeho veku. V poslednom obvinení sa uvádza, že futbalista sa mal podľa oficiálnych informácií narodiť štyri roky po smrti jeho matky. Kvôli tomu si ho komisia Konfederácie afrického futbalu volá na koberček a bude musieť vysvetľovať, ako je to možné.

Kanga totiž oficiálne uvádzal, že sa narodil v roku 1990. To je nepravdepodobné, pretože sa ukázalo, že jeho matka zomrela v roku 1986. Keď sa prekáže, že futbalista klamal, bude mať problém on a zrejme aj reprezentačný tím, ktorý by mohli vyradiť z medzinárodných turnajov.