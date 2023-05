Brazílsky futbal sa zmieta v škandále: Má to mať medzinárodné dôsledky

Sao Paulo - Brazília začala rozsiahle vyšetrovanie možného ovplyvňovania futbalových zápasov. V stredu o tom informoval minister spravodlivosti Flavio Dino, podľa ktorého môžu mať jeho závery "medzinárodné dôsledky".

Vyšetrovatelia v štáte Goias dostali od Brazílskej futbalovej federácie indície, podľa ktorých došlo v minulej sezóne najvyššej domácej súťaže k ovplyvňovaniu zápasov. Nekalé praktiky sa mali týkať aj niektorých stretnutí druhej ligy a dokonca presiahli aj do USA.

V tejto súvislosti už klub Major League Soccer (MLS) Colorado Rapids pozastavil činnosť svojmu hráčovi Maxovi Alvesovi. Ofenzívny stredopoliar mal podľa informácií brazílskeho denníka O Globo dostať 12.000 dolárov za to, že 17. septembra minulého roka v stretnutí s LA Galaxy dostal žltú kartu krátko po svojom príchode na ihrisko v pozícii striedajúceho hráča.

Brazílske orgány činné v trestnom konaní podľa DPA disponujú dôkazmi, že niektorí futbalisti mali inkasovať sumy od 50.000 do 100.000 realov (10.000 až 20.000 USD) za to, že sa nechali vylúčiť alebo inkasovali od rozhodcu žltú kartu. Odmenení mali byť aj za to, že nedovoleným zákrokom zapríčinili pokutový kop pre tím súpera.