Odišli za lepším platom. Saudskoarabská najvyššia futbalová Premier League má za sebou prvé kolo novej sezóny, pred ktorou sa na arabský polostrov sťahovalo niekoľko hviezd európskych trávnikov na čele s Karimom Benzemom či Neymarom. Zlákali ich hlavne na astronomické platy.

Už v zime nabral kurz Blízky východ jeden z najlepších hráčov histórie Cristiano Ronaldo. Najprv sa zdalo, že to bude len taká lastovička v púšti. „Kritizovali ma za odchod do Saudskej Arábie, ale pozrite sa, čo sa deje dnes. Otvoril som dvere a teraz tu chcú ísť všetci,“ vyhlásil Portugalčan. Akokoľvek môžu znieť jeho slova povýšenecký, tak nie sú len jeho egoistickými výrokmi. Klubom saudskej ligy sa podarilo prilákať nie len dosluhujúce hviezdy, ale aj hráčov, ktorí patrili v európskych súťažiach medzi najlepších. Najaktívnejší bol Ronaldov Al-Nassr, ktorý prilákal útočníka Sadia Maneho. z Bayernu, Škrianiarovho bývalého spoluhráča z Interu Marcela Brozoviča či brankára Davida Ospinu. Al-Ittihad zas siahol po Karimovi Benzemovi, Fabunhovi či N’Golovi Kantemu z Chelsea. Al-Ahli zas posilnil Brankár Edoard Mendy, Roberto Firmino či víťaz Ligy majstrov s Manchestrom City Riyad Mahrez. Nešetril ani ani Al-Hilal. Mená ako Kalidou Koulibaly, Sergej Milinkovič-Savič či Ruben Neves hovoria za všetko. Väčšina futbalistov prichádzala ako voľný hráči, čiže ich nového zamestnávateľa nestáli nič. Výnimkou je príchod Brazílčana Neymara z Paríža Saint Germain do Al-Hilal za 90 miliónov eur. Jeho ročný plat sa môže s bonusmi vyšplhať na 200 miliónov, v základe 150 mil. Volaniu šejkov odolal jeho spoluhráč z PSG Kylian Mbappé, ktorému ponúkali plat 300 miliónov eur.