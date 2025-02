Šport24.sk

Bývalý líder i kapitán FC Liverpoolu, Jordan Henderson v lete 2023 opustil svoj milovaný klub a vybral sa na dobrodružstvo do Saudskej Arábie, kde si prišiel na poriadny balík. Ale ako sa teraz ukazuje, ironicky na tom nič nezarobil! Podľa britského denníka The Telegraph anglický stredopoliar nedostal počas svojho pôsobenia v Saudskej Arábii ani jedinú výplatu. Ako je to možné?