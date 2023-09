Nielen hokejisti sa poriadne nabalili: AHA, na aké ťažké milióny si prišli Hamšík so Škrtelom!

Dlhé roky robili vo svete Slovensku fantastickú kariéru, počas ktorej si aj pekne zarobili. Reč je o bývalých futbalových reprezentantoch Marekovi Hamšíkovi (36) s Martinom Škrtelom (38), ktorí sú jasným dôkazom toho, že ťažké milióny sa nezarábajú iba v hokejovej NHL.

Stredopoliar Marek Hamšík si až osemkrát prevzal cenu pre najlepšieho slovenského futbalistu (2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018) a okrem toho je rekordérom v počte štartov (138) i gólov (26) v drese slovenskej reprezentácie.

V rokoch 2004 - 2007 pôsobil v talianskej Brescii, kam si to zamieril ešte ako 17-ročný z bratislavského Slovana. Po necelých dvoch rokoch si začal obliekať dres Neapolu, kde zotrval do roku v roku 2019. Nasledoval jeho prestup do čínskeho klubu Dalian Professional, aby na jar 2021 bol dva mesiace hráčom švédskom IFK Göteborgu a kariéru ukončil v tureckom Trabzonspore.

Nemenej zaujímavý futbalový osud má za sebou obranca Martin Škrtel, ktorý získal cenu pre najslepšieho futbalistu SR v rokoch 2007, 2008, 2011 a 2012. Rodák z Handlovej sa momentálne futbalom zabáva v najnižšej prievidzskej oblastnej lige ako hráč Ráztočna.

Prvý zahraničný angažmán absolvoval v ruskom Zenite Petrohrad, ktorého hráčom sa stal v roku 2004 po odchode z Trenčína. Po štyroch rokoch si ho vyhliadol slávny FC Liverpool, v ktorého drese odohral osem sezón. Po odchode z Anglicka smerovali jeho kroky do Turecka, kde hájil farby tureckých klubov - Fenerbahce a Basaksehiru. Mimoriadne úspešnú profesionálnu kariéru zakončil v Spartaku Trnava, s ktorým sa mu po dlhých rokoch podarilo vybojovať Slovenský pohár.