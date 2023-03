Šport24.sk Futbal Nemecko Veľká pocta za skvelé výkony: Po anglickom mladíkovi pomenujú most Foto: TASR/AP

Na počesť anglického futbalistu Juda Bellinghama pomenujú most. Stredopoliar si to vyslúžil za výkony, ktoré predviedol na uplynulých MS v Katare. Uviedol to portál BBC.