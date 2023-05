Nemecký futbalový tréner Thomas Tuchel z Bayernu Mníchov má podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva Herberta Hainera naďalej istú pozíciu v klube. Hainer zároveň potvrdil návrat bývalého výkonného riaditeľa Karla-Heinza Rummeniggeho.

Tuchel nastúpil na lavičku v marci tohto roku, keď vymenil Juliana Nagelsmanna. Vedenie klubu zatiaľ informovalo iba o náhrade za Kahna, ktorého vystriedal bývalý finančný riaditeľ Jan-Christian Dreesen. Bavori v sobotu zmazali dvojbodovú stratu na Borussiu Dortmund a získali jedenásty bundesligový titul v sérii. Zároveň však oznámili koniec generálneho riaditeľa Olivera Kahna a športového riaditeľa Hasana Salihamidžiča.

"Chceme, aby Thomas Tuchel naďalej pôsobil v našom klube. Sme absolútne presvedčení o jeho kvalitách. Je to jeden z najlepších futbalových trénerov v Európe," agentúra AFP citovala Hainerove slová na mimoriadnej tlačovej konferencii klubu.

Hainer povedal, že Salihamidžič toto rozhodnutie prijal na rozdiel od Kahna veľmi dobre. To bol dôvod, prečo klub zabránil Kahnovi odcestovať do Kolína nad Rýnom, kde Bayern rozhodol o titule. "Rád by som oslavoval s hráčmi, ale bohužiaľ nemôžem, pretože mi to klub zakázal. Tvrdenie, že som neprijal pokojne informáciu o mojom prepustení, rozhodne nie je pravdivé," uviedol bývalý brankár na svojom twitterovom profile.