Mníchov - Futbalový tréner Thomas Tuchel absolvoval víťaznú premiéru na lavičke Bayernu Mníchov. Jeho tím vyhral v šlágri s Borussiou Dortmund 4:2 a po priamom súboji o prvé miesto sa tak vrátil na čelo tabuľky. Pred svojím sobotňajším súperom vedie osem kôl pred koncom sezóny o dva body.

Tuchel viedol tím v premiére proti svojmu bývalému klubu, s ktorým získal v roku 2017 Nemecký pohár: "Bol to dobrý prvý krok," citovala agentúra AP trénera. Ten sa nezapojil do osláv priamo na ihrisku. "Nemyslím si, že je na to vhodný čas. Doteraz bol tréner Julian (Nagelsmann) a ja som prišiel neskoro. Ja sa snažím naplniť potenciál tímu, vplývať na hráčov a vytvoriť dobré prostredie. Čo sa týka ostatných vecí, som rád, keď idú mimo mňa," vysvetlil nový kouč úradujúcich majstrov. Klub predčasne ukončil spoluprácu s Nagelsmannom minulý týždeň po prehre 1:2 na pôde Bayeru Leverkusen.

Domáci išli do vedenia rýchlo po chybe brankára Gregora Kobela, ktorý sa vrátil do diania po zranení stehna. Švajčiar chcel odkopnúť loptu z hranice šestnástky, netrafil ju však ideálne a "zaznamenal" vlastný gól. "Všetci to videli. V tejto sezóne sme vďaka nemu vyhrali veľa zápasov a predviedol mnoho skvelých zákrokov. Táto situácia mala trpkú príchuť," poznamenal ku kiksu svojho spoluhráča kapitán Marco Reus.

V priebehu ďalších desiatich minút zvýšil na 3:0 kapitán Thomas Müller. Najprv poslal loptu do siete hlavou a krátko na to profitoval zo strely Leroya Saneho. Triumf poistil krátko po prestávke Kingsley Coman, ktorý mal dve veľké šance už v úvodnom dejstve. Sieť hostí rozvlnili aj Eric Maxim Choupo-Moting a Serge Gnabry, ktorých presné zásahy neplatili pre ofsajd.

Hostia znížili po pokutovom kope v podaní Emreho Cana, ich druhý gól vsietil v úplnom závere Donyell Malen. Zaznamenali tak prvú ligovú prehru v tomto kalendárnom roku a siedmu za sebou na ihrisku Bayernu. V Allianz Arene vyhrali naposledy v apríli 2017 - v semifinále Nemeckého pohára zdolali súpera 3:2 práve pod vedením Tuchela.

"Po tomto zápase musíme vyvodiť správne závery a zapracovať ich. Zajtra sa pozrieme na tabuľku a uvidíme, že strácame len dva body," uviedol po stretnutí tréner hostí Edin Terzič. Jeho tím čaká najbližšie stretnutie v stredu, vo štvrťfinále Nemeckého pohára sa predstaví na pôde Lipska. Bavori privítajú v utorok v tej istej fáze Freiburg.

Kahn ľutuje

Vedenie futbalového tímu Bayern Mníchov neskontaktovalo bývalého kouča Juliana Nagelsmanna skôr, ako do médií prenikli správy o jeho odvolaní. Predseda predstavenstva Bayernu Oliver Kahn vyjadril ľútosť, že sa nepodarilo Nagelsmanna informovať prvého.

Nagelsmana odvolali 24. marca, ale informácie o jeho konci v klube sa objavili už deň predtým. Kahn uviedol pred zápasom s lídrom tabuľky Dortmundom, že priebeh udalostí bol katastrofálny: "Nechceli sme informovať Nagelsmanna, ktorý bol na dovolenke, o jeho odvolaní telefonicky. Potrebný bol osobný rozhovor." Kahn je presvedčený, že médiá neinformoval nikto z klubu: "Určite nie. Od začiatku bolo jasné, že prvý mal byť informovaný Nagelsmann. To sme urobili aj po úniku informácií."