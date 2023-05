Milostný trojuholník slávneho futbalistu: V posteli mal ex Ronalda, toto mu odkázala manželka

Hviezdny Francúz Bayernu Mníchov má problém! Svoju manželku údajne podvádza s talianskou raketou Cristinou Buccinovou. Jeho manželka mu zanechala jednoznačný odkaz!

Talianska modelka Cristina Buccinnová jednoducho miluje futbalistov. Pred pár rokmi to vyskúšala na Cristiana Ronalda, s ktorým bola vyfotografovaná na Ibize. Tentokrát si chytila Lucasa Hernandéza, lenže francúzsky obranca má ženu a deti!

Buccinnová si na svoje časy s Ronaldom spomína iba v tom najlepšom. "Ja a Cristiano sme na seba narazili a všimli sme si jeden druhého. Naše oči sa stretli pohľadom a potom ma pozvalu na večeru ako gentleman. Je to skvelý muž." Cristiana si talianska modelka nedokázala uchmatnúť iba pre seba a Ronaldo tak žije s nádhernou Georginou, s ktorou má aj niekoľko detí.

V posledných mesiacoch jej padol do siete ďalší známy futbalista. Sám Lucas Hernandéz nedokázal odolať šarmu krásky z Talianska a údajne to hrá momentálne na dve strany. Nepríjemné momenty si teraz prežíva manželka Amelia Ossa Llorente, ktorá zanechala záletníkovi Hernandézovi jasný odkaz. "Už to môžeš prestať hrať na dve strany, Lucas Hernandéz! Tu ho máš Cristina Buccinnová. Nezabudni, že máš dve deti, ktoré neprídeš navštíviť." Zverejnila nahnevaná manželka na sociálnych sieťach.