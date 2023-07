Šport24.sk Futbal Nemecko Mal nahradiť Lewandowského a už ho nechcú: Bayern vyhodil do vzduchu desiatky miliónov eur Foto: Sven Hoppe

Mníchov 13. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov podľa športového magazínu Kicker oznámil Sadiovi Manemu, že s ním v nadchádzajúcej sezóne nepočíta. Senegalský reprezentant prišiel do tímu vlani v lete za 32 miliónov eur plus bonusy, no nedokázal naplniť očakávania.