Bayern Mníchov po prehre v šlágri predposledného 33. kola Bundesligy s Lipskom (1:3) už nemá boj o titul vo vlastných rukách. Druhá Borussia Dortmund mala šancu dostať sa na prvé miesto tabuľky v prípade víťazstva v nedeľnom dueli v Augsburgu, pred Bavormi by mala v tom prípade dvojbodový náskok.

Lipsko vyhralo štvrtý duel v sérii a obsadí tretiu priečku. Bayern pritom zdolalo v Allianz Aréne prvýkrát v histórii. Domáci sa ujali vedenia v 25. minúte po zásahu Sergea Gnabryho, no v 65. minúte sa postaral o vyrovnanie Konrad Laimer. Hostia napokon otočili stav po dvoch jedenástkach zo 76. a 86. minúty.

Podľa kapitána Bayernu Thomasa Müllera jeho tím z boja o titul nevypadol. "Samozrejme, že stále môžeme byť nemeckým šampiónom. Vyhral som niekoľko majstrovských titulov, aj keď sme neboli veľkí favoriti. Stále je tu šanca. Borussia musí vyhrať oba zostávajúce zápasy a najprv to chcem vidieť. Ak sa im to podarí, tak im zagratulujem, ale dovtedy budeme držať spolu a urobíme všetko pre to, aby sme budúci týždeň získali tri body," citovala 33-ročného útočníka agentúra AFP.

Tréner obhajcu Thomas Tuchel vyhlásil, že sezóna sa ešte neskončila, no priznal, že jeho zverenci nehrali proti Lipsku dostatočne dobre. "Keď hráte tak hlboko pod svoje možnosti, potom je ťažké vyhrávať zápasy. A keď nevíťazíme, potom je ťažké získať titul," uviedol 49-ročný kouč po sobotňajšom stretnutí. Tuchel prevzal kormidlo koncom marca po Julianovi Nagelsmannovi a odvtedy vyhral Bayern len päť z 11 zápasov. Bavori pod jeho taktovkou zároveň vypadli z Ligy majstrov a zo súboja o Nemecký pohár.

Generálny riaditeľ mníchovského klubu Oliver Kahn je zo situácie "hlboko sklamaný". "Je trpké, že už nemáme boj o titul vo vlastných rukách. Mali sme obrovskú šancu stať sa nemeckým šampiónom a vzdali sme sa jej. Teraz sa spoliehame na iné výsledky na iných ihriskách, ale ešte nie je koniec. Koniec bude až vtedy, keď ho odpíska rozhodca v Kolíne," vyhlásil Kahn. Športový riaditeľ Bayernu Hasan Salihamidžič si stojí za rozhodnutím prepustiť Nagelsmanna, ktorý pred odchodom prehral len tri z 37 odohraných zápasov: "Urobil by som to znova, pretože to bolo nevyhnutné. Thomas Tuchel skutočne odviedol skvelú prácu. Veci sa zlepšia, to som si istý." Bayern čaká záverečný duel prebiehajúcej sezóny v Kolíne nad Rýnom, Dortmund sa doma stretne s Mainzom.