Mníchov - Výkonný riaditeľ Bayernu Mníchov Oliver Kahn zamietol špekulácie o odchode Thomasa Müllera do tímu, v ktorom by mal väčšiu minutáž v zápasoch. "To sa nestane," uviedol bývalý brankár pre Sport Bild.