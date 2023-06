Formentera - Nemecký futbalista Marco Reus si užíva dovolenku na krásnom španielskom ostrove Formentera. Formentera je ostrov v súostroví Pityuzy, ktorý patrí Španielsku a patrí do nádherného súostrovia Baleáry.

Nemecký titul mu unikol poza prsty! Kapitán jedného z najväčších klubov Nemecka Borussie Dortmund si prežil pomerne smutné obdobie. Jeho milovaný klub mal nakročené k zastaveniu dominancie Bayernu, no v poslednom zápase nezvládli zdolať na domácom štadióne súpera z Mainzu. Na druhej strane trápiaci sa Bayern potreboval zdolať Kolín, ktorý v 81. minúte vyrovnal a nebyť nádherného gólu Jamala Musialu, tak by oslavoval Dortumund. Reus a jeho Dortmund mohli konečne získať ligový titul, ktorý sa im naposledy podarilo získať v roku 2012, no nakoniec sa znova radoval mníchovský Bayern.





Po konci sezóny prichádza priestor na dovolenky a Reus sa spoločne so svojou manželkou Scarlett Gartmanovou-Reusovou vybral na nádherný ostrov Formentera. Reus bude určite chcieť zabudnúť na nevydarený záver takmer majstrovskej sezóny a čo by mu malo pomôcť viac ako dovolenky v spoločnosti jeho nádhernej polovičky.