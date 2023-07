Mykonos - Brazílska kráska ukázala perfektné krivky na gréckom ostrove Mykonos. Izabel Goulart je manželkou nemeckého brankára Kevina Trappa. Opora Frankfurtu si vybrala skutočne dobre, jeho šarmantná polovička vyzerá priam fantasticky.

Spoznali sa, kde inde ako v meste lásky! Začiatok dlhoročného vzťahu sa datuje do roku 2015, Kevin a Izabel sa prvýkrát stretli počas parížskeho módneho týždňa a od tohto momentu sú spolu v kontakte. Po 3 rokoch "randenia" sa zobrali v roku 2018. O novo vzniknutom manželstve fanúšikov informovala Izabel prostredníctvom sociálnych sietí. Izabel je úspešná bývalá herečka, ktorá sa objavila vo známych seriáloch ako Dva a pol chlapa i Vincentov Svet. Takisto je dlhoročným hosťom Victoria´s secret fashion show. Kevin je dlhoročnou oporou nemeckého Frankfurtu, za ktorý chytá od sezóny od roku 2012. Na pár sezón si odskočil do PSG a v sezóne 2019 sa vrátil do nemeckého klubu. Ak bolo jeho cieľom nájsť v Paríži svoju životnú lásku, tak sa mu jeho pôsobenie v PSG rozhodne podarilo.