Berlín - Bayern zažíva hernú krízu a Dortmund má jedinečnú šancu získať titul. Tuchelov tím vypadol z Ligy majstrov a v Bundeslige podáva kolísavé výkony.

Dortmund nevyhral ligový titul už viac ako 10 rokov!

Ak Dortmund zvládne zostávajúcich päť kôl, môže získať prvý titul od sezóny 2011/2012. Odvtedy Bundeslige kraľuje bavorský veľkoklub. Bayern sa dostal v zápase proti Mainzu do vedenia v 29. minúte, keď si po centri Joaa Cancela našiel loptu na zadnej žrdi Sadio Mane. Senegalský útočník naskočil prvýkrát do základnej zostavy od incidentu s Leroyom Sanem a zaznamenal prvý gól od 29. októbra minulého roka, keď sa v 12. kole presadil rovnako proti Mainzu (6:2).

V ďalšom priebehu hry však dokázal úradujúci majster ohroziť súperovu bránu už iba raz. Domáci boli mimoriadne efektívni, v priebehu necelej štvrťhodiny inkasoval brankár Yann Sommer trikrát. V 65. minúte vyrovnal hlavičkou Ludovic Ajorque, o osem minút neskôr poslal Mainz do vedenia Leandro Barreiro a na konečných 3:1 uzavrel prudkou strelou k vzdialenej žrdi Aaron Martin. "Naša hra je momentálne plná chýb. Ja sám som ich urobil veľa. Nemali sme silu zvrátiť stav, tretí gól nás zlomil. V uplynulom období sme zaznamenali veľa neúspechov, nerozumiem tomu, ako sme sa dostali do tejto situácie," citovala agentúra DPA ofenzívneho univerzála Bayernu Thomasa Müllera.

Zdroj: Tasr

Bayern nastúpil pod vedením nového trénera Tuchela na sedem stretnutí, v ktorých triumfoval iba dvakrát (2-2-3). Doterajšie skóre Mníchovčanov pod vedením štyridsaťdeväťročného kouča je 9:12. Pre porovnanie, v záverečných siedmich dueloch pod vedením Nagelsmanna zaznamenal Bayern päť výhier a dve prehry, s celkovým skóre 16:8.

Zaváhanie lídra lídra tabuľky využil Dortmund, ktorý presvedčivo zdolal Eintracht Frankfurt 4:0. Borussia výborne zvládla už prvý polčas, v ktorom si vypracovala komfortný trojgólový náskok. Najskôr si v 19. minúte prebral ideálne loptu na hranici šestnástky Jude Bellingham a strelou k žrdi otvoril skóre. V 24. minúte zabezpečil domácim dvojgólové vedenie holandský útočník Donyell Malen. Do prestávky ešte zvýšil hlavičkou na 3:0 skúsený obranca Mats Hummels, pre ktorého to bol prvý gól v tomto ročníku a prvý od 23. októbra 2021.

Po zmene strán dal konečnú podobu výsledku v 66. minúte svojím druhým gólom v zápase Malen, ktorý pri oboch presných zásahoch ťažil z výbornej práce svojho spoluhráča Karima Adeyemiho. Zverenci trénera Edina Terziča tak siahajú na zisk deviateho bundesligového titulu v histórii, prvého po jedenásťročnej dominancii Bayernu. Naposledy sa Borussia tešila v ročníku 2011/12 pod vedením Jürgena Kloppa.

"Ak mám byť úprimný, znamenalo by to všetko. Znamenal by to pre nás "celý svet". Nechcem však predbiehať, aby sme nemali pocit, že už sme vyhrali. Čaká nás ešte päť náročných zápasov, ale bol by to obrovský úspech vyhrať titul s týmto klubom po tom, čo mi dal. Dáme do toho všetko," povedal 19-ročný anglický stredopoliar Jude Bellingham.