Futbalisti Bayernu Mníchov vykročili úspešne za obhajobou titulu v nemeckej Bundeslige. V piatkovom stretnutí 1. kola zvíťazili v Brémach hladko 4:0. Do tímu navyše výborne zapadol útočník Harry Kane, ktorý si pripísal gól a asistenciu.

Bývalý kapitán Tottenhamu v 4. minúte prihral na gól Leroyovi Sanemu. Sám rozvlnil sieť v 74. minúte, keď zvýšil na 2:0. V úplnom závere sa druhýkrát presadil Sane a skóroval i Mathys Tel. "Neustále ovplyvňoval vývoj duelu. Harry je skrátka veľmi, veľmi rozumný. Dobre vedel, čo má robiť a bol mimoriadne precízny," vychválil Kanea tréner Bayernu Thomas Tuchel, ktorý mal na jeho príchode do tímu výrazný podiel.

Kane prišiel do Bayernu s vizitkou najlepšieho strelca Tottenhamu i anglickej reprezentácie, no Tuchel vie, že strieľanie gólov nebude pre tím jediným prínosom, ktorý 30-ročný útočník ponúkne. "Každého hráča okolo seba robí lepším. Zanechal dojem už na tréningu. Ukázal túžbu, vášeň a kvalitu. Bol to veľmi dobrý debut," dodal Tuchel.

Anglický kanonier odohral celú doterajšiu kariéru v londýnskom klube. Dres zmenil predovšetkým pre túžbu vyhrávať trofeje. "Rýchly gól nám evidentne pomohol. Po ňom sme mohli niektoré akcie zahrať lepšie a rozhodnúť duel už skôr. Lepšie sme bránili. Som rád, že sme si udržali čisté konto. Samozrejme, bol som trochu nervózny, začal som pôsobiť v novom prostredí, no na trávniku však u mňa prevládol inštinkt. Spravili sme krok vpred oproti neúspešnému súboju v Superpohári s Lipskom," povedal po prvom vystúpení v Bundeslige Kane pre akreditované médiá.

Brémy obsadili v minulej sezóne 13. priečku. "Do zápasu sme mali najhorší možný štart. V prvom polčase sme nehrali odvážne. Po prestávke sa to zlepšilo. Do útoku sme dali všetko, no Bayern poslal na trávnik čerstvé sily. Tak to v zápase proti Bavorom býva," zhodnotil duel tréner Brém Ole Werner.