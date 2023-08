Berlín – Napriek zisku jedenásteho domáceho titulu v sérii má futbalový Bayern Mníchov za sebou najhoršiu sezónu za uplynulé roky.

Do nového ročníka Bundesligy vstúpi piatkovým duelom na pôde Werderu Brémy. V lete dotiahol rekordný prestup Harryho Kanea, od ktorého si sľubuje kompenzáciu vlaňajšieho odchodu Roberta Lewandowského. Pred úvodným súbojom sezóny má však pálčivý problém na brankárskom poste.

Bayern získal v uplynulej sezóne 71 bodov, najmenej od ročníka 2010/11, keď skončil na treťom mieste. Titul vyhral na úkor Borussie Dortmund len vďaka lepšiemu skóre, keď súper prekvapivo remizoval v záverečnom zápase sezóny s Mainzom 2:2. Tretíkrát za sebou vypadol Bayern vo štvrťfinále Ligy majstrov a v tej istej fáze Nemeckého pohára nestačil na Freiburg 1:2. Kane prišiel do klubu za rekordných 100 miliónov eur z anglického Tottenhamu a má zaplniť prázdne miesto po dlhoročnom kanonierovi Lewandowskom. Poliak strelil 344 gólov v 375 zápasoch, pred rokom odišiel do Barcelony a Bavori vkladali nádeje do Sadia Maneho. Senegalský útočník prišiel z Liverpoolu a on sám chcel v Bavorsku pokračovať, no klub nepresvedčil výkonmi. Jeho sezónu navyše poznačilo aj zranenie či roztržka so spoluhráčom Leroyom Sanem. Toto leto sa upísal na štyri roky saudskoarabskému AL-Nassru.

Najviac tlačí úradujúceho majstra päta na brankárskom poste. Manuel Neuer si v januári zlomil nohu na lyžovačke a Bayern získal na jarnú časť sezóny Yanna Sommera z Borussie Mönchengladbach. Po avizovanom návrate dlhoročného brankára však nemal Švajčiar isté miesto v zostave, dohodol sa s Interom Miláno a Bavori poslali Alexandra Nübela na hosťovanie do Stuttgartu. Dvadsaťšesťročný hráč bol uplynulé dve sezóny stálou súčasťou zostavy AS Monaco. Nakoniec však vysvitlo, že Neuer nestihne začiatok ročníka a jeho klub momentálne pracuje na prestupe Stefana Ortegu z Manchestru City.

Chaos a nestabilitu v najúspešnejšom nemeckom klube podčiarkla na jar aj výmena trénera. Tím ukončil v marci spoluprácu s Julianom Nagelsmannom a angažoval Thomasa Tuchela. Po sezóne odišli aj generálny riaditeľ Oliver Kahn i športový riaditeľ Hasan Salihamidžič. Krátko po zisku titulu oznámil ich prepustenie prezident klubu Herbert Hainer, pričom rozhodnutie padlo ešte pred koncom sezóny, keď Bayernu hrozilo, že ju zakončí bez zisku významnej trofeje. Salihamidžič žiadal verejnosť, aby dopriala Tuchelovi čas.

Netrénovali niekoľko týždňov?

Po letnej prestávke sa však herný prejav nezmenil a Bayern utrpel v zápase o nemecký Superpohár s Lipskom

prehru 0:3. "Kane si asi myslí, že sme nemali tréning niekoľko týždňov," poznamenal po zápase Tuchel. Zároveň kritizoval vstup tímu do zápasu a verejne oznámil, že by chcel nového hráča na miesto defenzívneho stredopoliara, ktoré momentálne zastáva Joshua Kimmich. Priznal aj fakt, že nemá riešenie momentálnej situácie.

Krízu Bayernu tak môžu využiť súperi - Borussia Dortmundči Lipsko. Jeho športový riaditeľ Max Eberl poznamenal na adresu Bayernu, že robí z Kanea "mesiáša, ktorý chodí po vode." Tridsaťročný útočník je najúspešnejší strelec anglickej reprezentácie a bol dlhoročná opora Tottenhamu. Napriek svojej vysokej hodnote však nemá na konte žiadne významné trofeje. Slovensko bude mať v tejto sezóne v najvyššej nemeckej súťaži len jedného hráča. Do Bochumu prestúpil v lete stredopoliar Matúš Bero, ktorý pôsobil päť rokov v holandskom Vitesse Arnhem.