Vedenie anglického futbalového klubu Tottenham Hotspur zamietlo už druhú ponuku Bayernu Mníchov na prestup útočníka Harryho Kanea. Podľa denníka Daily Mail bol úradujúci nemecký majster ochotný zaplatiť za 29-ročného kanoniera 80 miliónov libier (v prepočte 93,5 mil. eur) plus ďalšie čiastky v bonusoch.

Bayern už v júni ponúkal za anglického reprezentanta 70 miliónov libier s bonusmi, no Spurs neboli s návrhom spokojní. Podľa médií žiadajú za svojho kapitána najmenej 100 miliónov libier (približne 117 mil. eur). Kane, ktorý má s Tottenhamom zmluvu platnú do roku 2024, tak nateraz zostáva hráčom londýnskeho klubu a v stredu by mal v jeho drese odštartovať prípravu na novú sezónu.

Rekordný nemecký šampión hľadá posilu do útoku po tom, ako jeho ofenzívni hráči nedokázali adekvátne zaplniť miesto na hrote po vlaňajšom odchode Roberta Lewandowského do FC Barcelona. Podľa týždenníka Sport Bild sa tréner Thomas Tuchel v polovici mája osobne stretol s Kaneom v Londýne, aby ho presvedčil o príchode do Bayernu. Historicky najlepší strelec Albiónu bol údajne z možnosti prestupu veľmi nadšený a naznačil svoj zámer prísť do Mníchova. Situáciu pozorne sleduje aj Manchester United, ktorý má o obávaného zakončovateľa takisto veľký záujem.