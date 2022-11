Kým na predošlých svetových šampionátoch sa na tribúnach veselo bláznili, v Katare to futbalové fanúšičky a fanúšikovia budú mať náročnejšie kvôli prísnym pravidlám.

Fanúšičky si na každých majstrovstvách sveta našli cestu na tribúny a niektoré z nich góly a víťazstvá rozpálili tak veľmi, že celému svetu ukázali, čo skrývajú v spodnej bielizni. V Katare ich za to môže postihnúť trest a odhalené prsia počas zápasov zrejme neuvidíme.

„V Európe je bežné vidieť fanúšikov a fanúšičky, ako si po góloch vyzliekajú dresy. To je v rozpore s konzervatívnym kódexom obliekania katarskej spoločnosti,“ upozorňuje portál The Athletic a anglický denník The Sun varuje: "Veci, ktoré sú v Spojenom kráľovstve považované za neškodné, ako napríklad odhaľujúce oblečenie, môžu byť v Katare dokonca dôvodom na zatknutie." Pozrite sa s nami v GALÉRII, ako to vyzeralo počas zápasov na MS, keď fanúšičky odhodili zábrany aj dresy a odhalili, čo majú pod nimi.