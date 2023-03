Aj tri mesiace po šampionáte sa v Argentíne oslavuje. Lionel Messi (35) a spol. si v piatok užili noc plnú emócií po prípravnom zápase s Panamou (2:0).

Argentínčanov ešte stále neomrzeli oslavy titulu majstra sveta. Zverenci Lionela Scaloniho mali po piatkovom priateľskom zápase s Panamou na štadióne El Monumental v Buenos Aires naplánovanú veľkolepú oslavu pred vypredaným štadiónom.

Argentínčania odohrali prvý duel na domácej pôde od historického triumfu v Katare. Viac ako 80-tisíc ľudí celý čas spievalo a oslavovalo s hráčmi titul ako keby to bolo včera, čo "Albicelestes" uspeli vo finále najväčšieho futbalového turnaja.

Večer sa samozrejme neobišiel ani bez škandálov. Futbalisti si na trávnik priviedli aj svoje krásne manželky. Najviac žiarila samozrejme Messiho Antonela, no to, čo predviedli jej "kolegyne" hneď obletelo celý svet a prinieslo hnev hlavne do Francúzska. Teraz to brali všetci už s väčším nadhľadom, no aj tak mnohí hovoria, že si argentínske krásky mohli odpustiť. VIAC SI POZRITE TU!